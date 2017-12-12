Специалисты Краснодарского ипподрома удостоены награды министерства

8 декабря 2017 в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края прошло краевое совещание по теме: Развития коневодства на Кубани в 2017 году.

Заседание провел министр сельского хозяйства региона Федор Иванович Дерека. В совещании приняли участие руководители и представители ведущих конных хозяйств края. На совещании обсуждались самые острые вопросы отрасли. А так как коневодство не может стоять обособленно обсуждались направления птицеводство, КРС, растениеводство.

Были поставлены задачи на 2018г.: - Стабилизация и наращивание поголовья; - Улучшение условий испытания племенных лошадей на ипподромах края; - Увеличение числа племенных хозяйств; - Продолжение государственной поддержки отрасли; - Увеличение роли некоммерческих организаций в решении задач, стоящих перед отраслью; - Продолжение международного сотрудничества; - Рост конкурентоспособности продукции коннозаводства в сравнении с импортом. По итогам совещания Министр заверил собравшихся, что господдержка коневодства в 2018 году будет. И не ниже, чем в текущем. В 2017 году на испытания племенных лошадей на Краснодарском ипподроме из бюджета было выделено более 28,6 млн рублей, что на 7,6 млн рублей больше, чем в 2016 году. В 2018 году на эти цели было предусмотрено 29 млн рублей. Мало где в России оказывается такая поддержка, – отметил министр сельского хозяйства региона.

После совещания Федор Дерека вручил почетные грамоты и благодарственные письма краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности представителям конезаводческих хозяйств, внесшим значимый вклад в развитие отрасли коневодства Кубани. Большую часть удостоенных награждения составили сотрудники ООО «Краснодарский ипподром»: - генеральный директор Васильев Игорь Игоревич - коммерческий директор Олейник Юлия Юрьевна - начальник производства испытаний Хохлова Нина Анатольевна - главный бухгалтер Волкова Юлия Николаевна - главный инженер Цвиринько Олег Васильевич - главный ветврач Махновская Надежда Александровна - менеджер по испытаниям Зузуля Юрий Викторович - экономист Яковенко Ирина Геннадиевна - менеджер по маркетингу и рекламе Будычева Наталья Викторовна

Лошади, выращенные на конных заводах Краснодарского края и проходящие тренинг и испытания на Краснодарском ипподроме, ежегодно побеждают в престижнейших призах нашей Страны.