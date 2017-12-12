Бизнес получит помощь на сайте pgu.krasnodar.ru

Каждый бизнесмен мечтает тратить минимум времени на взаимодействие с государственными органами. В наше время получать информацию об услугах, предоставляемых государством, стало гораздо проще и удобнее, благодаря, в частности, нашему краевому порталу pgu.krasnodar.ru. Нужно только зарегистрироваться и получать массу услуг в электронном виде.

Что может сделать юрлицо на сайте pgu.krasnodar.ru?

· Подтвердить основной вид экономической деятельности страхователя

· Выяснить, существует ли исполнительное производство в ФССП

· Получить информацию из Реестра дисквалифицированных лиц

· Получить приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранных партнеров по бизнесу, приезжающих в командировку

· Перевести или принять решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

· Оплатить госпошлину

· Получить разрешение

· на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений

· Зарегистрировать или закрыть ИП и др.

Личный кабинет юридического лица дает возможность просматривать и изменять данные организации, добавлять филиалы, управлять списком сотрудников и предоставлять доступ к различным информационным системам через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).