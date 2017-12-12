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СЮЖЕТ ДНЯ

Самовольно занятый участок освобожден

Вторник, 12 декабря 2017 15:08
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Под контролем судебных приставов Анапского городского отдела были исполнены требования исполнительного документа: освободить самовольно занятый несколькими частными предпринимателями земельный участок по улице Промышленной города-курорта путем демонтажа некапитальных торговых павильонов.

Судебным приставом был реализован полный комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа, выданного Арбитражным судом Краснодарского края. Окончательным аргументом, побудившим должников к исполнению решения суда, стало привлечение владельцев самостроя к административной ответственности, предусмотренной ст.17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).

Спустя несколько дней должники самостоятельно исполнили решение суда, произведя демонтаж торговых павильонов, освободив самовольно занятый участок земли.

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