Доля Почты России на посылочном рынке за 9 месяцев 2017 года достигла 67%

За 9 месяцев 2017 года, по данным отчета Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля Почты России на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) выросла на 5 п.п. до 67%. Этот показатель значительно выше прошлогоднего – в 2016 году доставкой Почты России воспользовались 62% интернет-покупателей.

Наибольшую популярность доставка Почтой России имеет в небольших городах с численностью населения до 500 тыс. человек, где доля почтового оператора составляет 79% по результатам 2016 года и составит 84% по результатам 2017-го, по оценкам АКИТ. В городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек доля Почты России составляла 40% по результатам 2016 года и составит 47% по результатам 2017-го. В городах с численностью населения более 1 млн человек доля почтового оператора по результатам 2016 года составила 29%, однако доставка Почтой России набирает популярность, и по результатам 2017 года доля компании составит 34% по прогнозам АКИТ.

«Рост доли Почты России на рынке доставки товаров электронной коммерции еще на 5 процентных пунктов подтверждает, что сейчас уже более 67% россиян доверяют доставку своих покупок нам, – отмечает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. - Для крупных корпоративных клиентов мы предлагаем рыночные сроки доставки, быструю отправку посылок и минимальные тарифы, а для получателей развиваем курьерскую доставку и открываем современные центры выдачи и приема посылок, внедряем новые электронные сервисы на нашем сайте и в мобильном приложении».

В отчете АКИТ отмечается, что объем рынка интернет-торговли в России по результатам трех кварталов 2017 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 798 млрд рублей. Объем трансграничной торговли в России (импорт) за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 34% - до 178 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2017 года Почта России обработала 207,5 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями1, что на 43% превышает показатель 9 месяцев 2016 года (145,6 млн шт.). При этом, по данным АКИТ, общее количество заказов на международном рынке составило 214 млн отправлений.

Рост объема посылок, пересылаемых Почтой России внутри страны, за девять месяцев 2017 года составил почти 14% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Также зафиксирован рост количества EMS-отправлений: с 2,9 млн до 3,6 млн штук.