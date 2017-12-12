В Сочи приехал Дед Мороз. Настоящий! Зимний волшебник прибыл в олимпийскую столицу с другого конца страны – из Якутска. В последние недели года он совершает традиционное турне по России. В этот раз в программе – 40 городов. В каждом Дед Мороз останавливается на два дня, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, зажечь главные городские новогодние елки. В Сочи миссия у Деда Мороза – особенная. Главный волшебник страны не только открыл собственную резиденцию в вольерном центре Кавказского биосферного заповедника, но и дал старт целой серии эколого-просветительских мероприятий.

- В этом году мы разработали обширную программу образовательных мероприятий, направленных на повышение интереса у посетителей к делу охраны окружающей среды. Например, ребятишкам будем рассказывать о лесных обитателях, о том, как необходимо заботиться о зверьках в зимний период. У нас создан целый дневник наблюдений, который поможет юным любителям природы лучше понять вопросы экологии. Также на территории эко-центра «Лаура» появится специальный кинотеатр, в котором можно увидеть фильмы об обитателях окрестных лесов, - рассказали в Кавказском биосферном заповеднике.

Как оказалось, Дед Мороз – ярый защитник природы. Добрый волшебник всячески поддерживает «зеленые» инициативы. Недавно в его резиденции в Великом Устюге было высажено пять тысяч кедров.

- В моей резиденции в Великом Устюге есть целый сад молодых елочек. А еще у меня открыт музей необычных новогодних елок, сделанных из различных материалов, в том числе из вторсырья. Поэтому меня очень огорчает, когда зеленые красавицы остаются на улице после Нового года. Я приехал в Кавказский заповедник, чтобы принять решение, что же делать с елочками, им надо дарить вторую жизнь, - поделился Дед Мороз.

Действительно, тема «Какую елку выбрать – живую или искусственную?» по традиции становится самой популярной среди пользователей Интернет в последний месяц года. Каждый раз появляется призыв отказа от живых деревьев. «Елка тоже хочет жить!» - уверяют зеленые активисты. Однако есть у экологов и другое мнение.

- Большинство искусственных новогодних деревьев состоят из поливинилхлорида (ПВХ), одного из самых опасных видов пластика, и окрашиваются неизвестного состава красителями, в результате чего могут выделять токсины при использовании. Производство их тоже является загрязняющим. На переработку в России в данный момент изделия из ПВХ не принимаются, а большая часть деталей ёлок вообще не имеют маркировки, и определить вид пластика невозможно. В результате они попадают на свалку или мусоросжигающий завод, где либо медленно, в течение сотни-другой лет будут выделять вредные вещества в воздух и воду, но никогда не разложатся окончательно, либо сгорят быстро, но выделив

канцерогенные вещества в атмосферу. Наверное, это худший вариант елки, которую можно использовать. Возможно, хуже этого – только незаконно вырубить ель в лесу либо купить браконьерски срубленную, - считают представители экологического движения «РосЭко».

Поэтому, покупая спиленную зеленую красавицу необходимо убедиться в наличии у продавца соответствующих документов, подтверждающих, что ель была вырублена в специально питомнике.

- Дело в том, что ёлки на продажу выращиваются специализированными питомниками, которые, по сути, ничем не отличаются, например, от пшеничного поля или грядки моркови. В процессе роста - возраст средней ели на рынке – 5-10 лет - дерево перерабатывает углекислый газ в кислород, поддерживает естественные процессы и многое другое. Когда оно вырублено – на смену ему высаживается новое, - поясняют представители «РосЭко».

Единственное, что в данный момент не налажено в России – утилизация елок. Однако первые шаги в этом направлении есть. Несколько лет назад в Питере начали проходить необычные экологические акции. Жителям Северной столицы предлагали сдать вышедшие из употребления елки в специальных пунктах. Далее деревья отправлялись в питомник зубробизонов. Измельченные в щепу они стали замечательной подстилкой для животных. И если в первый год на переработку поступило лишь 200 деревьев, то спустя год – более двух тысяч. Их принимали в 22 пунктах по всей Северной столице.

- Когда я познакомилась с организаторами акции по сбору и утилизации отслуживших новогодних елок в Санкт-Петербурге, решила, попробовать организовать подобное и в Сочи. Без особой надежды обратилась с предложением в Кавказский биосферный заповедник и была даже удивлена, что идею оценили и решили реализовать, - пояснила координатор экологического движения «РазДельный сбор» в Сочи Ольга Бойка.

После новогодних праздников в разных районах Сочи начнут работать пункты приема новогодних елок. Собранные деревья будут направлены в вольерный комплекс на Красной Поляне.

- Мы уже закупили специальное оборудование, которое измельчает елки в мелкую щепу. Так что в этом году у обитателей нашего вольерного комплекса появятся превосходные натуральные постилки, - рассказали сотрудники Кавказского заповедника.

Такую «зеленую» идею поддержал и Дед Мороз. Он даже предложил конкурс организовать – кто больше елок сдаст. Сам же волшебник, всегда наряжает настоящую ель, которая растет в резиденции в Великом Устюге. Именно живые деревья - на улице или дома в кадке - являются самым «зеленым» вариантом для праздника. Но что делать если не то что дерева, но - двора нет? На помощь любителям природы и Нового года придет необычный проект «Подари Дерево». В качестве альтернативы срубленным или искусственным елкам его инициаторы предлагают аренду или покупку зеленых красавиц в кадке с последующей высадкой в грунт после праздников.

- Бизнес по аренде хвойных деревьев из питомников популярен в США, Канаде, европейских странах, - поделились представители проекта «Подари Дерево».

Организаторы подчеркивают, что ёлки в аренду не покупаются из питомников, а спасаются из мест, где они обречены на вырубку – из-под линий электропередач, от газо- и нефтепроводов. Таким образом, вместо специально выращенных или браконьерски срубленных деревьев в дома россиян могут попасть спасенные деревья, которые бы иначе были вырублены просто так, и при этом также будут высажены в новое место. К сожалению, пока взять елку в аренду можно только в Москве и Санкт-Петербурге. Ну а жителям Краснодарского края, в качестве альтернативы предлагают полюбоваться на зеленых красавиц в Кавказском биосферном заповеднике. Тем более, что зима – туризму не помеха. В этом году Кавказский биосферный заповедник в Сочи открывает целый ряд зимних маршрутов для любителей «зеленого» отдыха. Насладиться снежной природой путешественники в этом сезоне смогут как на снегоступах, так и на снегоходах.

- В зимнем сезоне туристы смогут совершить прогулку с гидом по заснеженному лесу к нарзанным источникам на снегоступах. Длительность путешествия один час. Маршруты расположены в черте курорта Красная поляна. Для групп от одного до четырех человек стоимость сопровождения гидом на маршруте 1600 рублей, аренда одной пары снегоступов 500 рублей, - сообщили в Кавказском биосферном заповеднике.

Для прогулок на снегоходах по Кавказскому заповеднику в этом сезоне будет доступно четыре маршрута. Маршруты начинаются на кордоне Пслух в горах Сочи, трансфер до него осуществляется на внедорожниках. Перед началом катания все туристы проходят инструктаж.

- Самым простым маршрутом считается «Учебный». Это кольцевая трасса протяженностью более 2,2 километров. Хорошим продолжением катания по кольцевой трассе станет маршрут «Заснеженный лес» - от кордона Пслух на Пслухские нарзаны и обратно, время в пути туда и обратно 30 минут, - пояснили в Кавказском заповеднике

Прокатиться на снегоходе от кордона Пслух можно и на Энгельмановы Поляны. Маршрут протяженностью в 32 километра займет около трех часов времени. По дороге открываются виды на Аибго-Агепстинский хребет, продолжительность три часа, дистанция 32 километра. На Энгельмановой поляне туристов ждет отдых и знакомство с кавказскими благородными оленями в питомнике.

- Самый сложный маршрут проходит до кругозора Аишха через Энгельмановы Поляны с подъемом в альпийскую зону и панорамами Главного Кавказского хребта, продолжительность четыре часа, дистанция 44 километра, - отметили в заповеднике.

На всех маршрутах участников экскурсии сопровождают инструкторы, выдаются защитные шлемы. Стоимость катания на снегоходах по маршрутам Кавказского заповедника – от 7000 рублей в час с человека.

Ирина СИЗОВА