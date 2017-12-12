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В ЕС планируют продлить санкции против России

Вторник, 12 декабря 2017 23:36
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Лидеры ЕС рассмотрят выполнение минских соглашений на саммите 14—15 декабря, что позволит впоследствии продлить санкции против РФ. Об этом говорится в письме главы Европейского совета Дональда Туска главам государств и правительств ЕС с изложением повестки дня саммита.
Ранее европейский дипломатический источник сообщил журналистам, что саммит не будет вдаваться в дискуссию о санкциях и принимать практических решений. «Лидеры не будут принимать практических решений по санкциям. Они будут продлены Советом [ЕС] позднее, мы ожидаем, что до конца месяца», — сказал он. Как обычно санкции предполагается продлить на полгода.
Помимо минских соглашений за обедом лидерам предстоит обсуждать миграционные проблемы Евросоюза и последствия решения США о переносе посольства в Иерусалим.

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