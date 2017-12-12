Глава Туапсе Александр Чехов написал заявление об увольнении по собственному желанию

Во вторник, 12 декабря, депутаты Совета Туапсинского городского поселения приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра Александра Чехова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также в городе конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Документы будут принимать с 20 декабря по 26 января 2018 года.