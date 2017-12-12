〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Глава Туапсе Александр Чехов написал заявление об увольнении по собственному желанию

Вторник, 12 декабря 2017 23:41
Оцените материал
(0 голосов)

Во вторник, 12 декабря, депутаты Совета Туапсинского городского поселения приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра Александра Чехова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Также в городе конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Документы будут принимать с 20 декабря по 26 января 2018 года.

Прочитано 24 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В МВД назвали Сирию основным источником звонков о лжеминировании объектов в России В Краснодаре построят подземный переход на Красных Партизан »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.