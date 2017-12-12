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В Краснодаре построят подземный переход на Красных Партизан

Вторник, 12 декабря 2017 23:42
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Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал распоряжение о создании проекта подземного перехода возле краевой клинической больницы №2. Он с одной стороны пройдет под улицей Красных Партизан, а с другой — под улицей Сочинской.
— Длина тоннельной части подземного перехода составит 25,5 м, ширина — 4 м. Для обеспечения передвижения маломобильных граждан на входных группах с обеих сторон будут оборудованы лифты, — рассказали в МКУ «Единая служба заказчика».

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