В Сочи начальника налоговой инспекции уволили за неуплату налогов

В Сочи за уклонения от уплаты налогов уволили начальника налоговой инспекции по Центральному району курорта. Об этом рассказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в своем докладе о коррупции в регионе.

- При поддержке Генпрокуратуры был уволен начальник налоговой инспекции по Центральному району Сочи. Установлено, что он использовал в коммерческих целях принадлежащий ему жилой дом площадью 800 квадратных метров. Он сдавал его в аренду отдыхающим. При этом служащий незаконно освободил себя от уплаты налога, - сообщил Табельский.

Кстати, по данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, всего с начала 2017 года за предоставление недостоверных сведений о своих доходах и доходах членов их семей были уволены 65 занимавшихся бизнесом госслужащих.