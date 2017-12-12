В Краснодаре с 16 декабря изменятся тарифы на проезд в некоторых пригородных автобусах

Изменения коснутся маршрутов № 102А, 151А, 155А, 187А, 146А и 176А. Новый тариф связан с переходом перевозчиков на работу по так называемым нерегулируемым тарифам.

«По сравнению с нынешним тарифом в размере 1,57 рубля за километр, стоимость проезда увеличится на 18 и 28 копеек за километр — до 1,75 и 1,85 рубля. При этом на шести указанных маршрутах сохранятся все ранее установленные льготы для отдельных категорий граждан, в том числе будут приниматься талоны, дающие право на 50%-ю скидку, и льготные пригородные электронные билеты», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробная информация о тарифах размещена в салонах автобусов указанных маршрутов и опубликована на сайте городской администрации. В департаменте транспорта и организации дорожного движения отметили, что с 1 января 2018 года на нерегулируемые тарифы перейдут все пригородные маршруты. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.