Российская система государственной помощи: поддержка рождаемости

Сейчас каждая семья, независимо от статуса и материального положения, имеет право на получение единовременного пособия по уходу за ребенком.

Что нужно знать об этом и как сделать так, чтобы в послеродовом состоянии не бегать по различным учреждениям? Есть удобный краевой портал для получения услуг в электронном виде – pgu.krasnodar.ru.

Получить пособие после рождения ребёнка может как мать, так и отец, даже если они не состоят в законном браке. Но имеют на руках свидетельство об установлении отцовства. Или законный представитель –при усыновлении ребенка. Начисление денежных средств происходит вместе с выплатами декретных для трудоустроенных граждан или через фонд социальной защиты для родителей, не имеющих официальной работы.

Заявление о получении единовременной выплаты подается не позднее, чем через шесть месяцев после рождения ребенка. Заявление должно быть зарегистрировано в течение одного дня и рассматривается не более десяти рабочих дней.

Основанием для отказа могут послужить следующие причины: лишение родительских прав; получение единовременного пособия при рождении ребенка по месту жительства в случае обращения за единовременным пособием при рождении ребенка по месту пребывания или фактического проживания; нахождение ребенка на полном государственном обеспечении и некоторые другие.

Подробности – на сайте pgu.krasnodar.ru.