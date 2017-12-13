В Госдуме предложили усилить контроль за организацией детских аттракционов

12 декабря, в Госдуме, в работе очередного заседания внутрифракционной рабочей группы Адальби Шхагошева принял участие министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

Парламентарии смогли задать министерству интересующие вопросы в сфере спорта. Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб в ходе встречи сообщила, что парламентарии группы Адальби Шхагошева готовят законопроект в целях усиления контроля за безопасностью детских аттракционов. Однако, в ходе изучения вопроса, было установлено, что отдельные виды аттракционов относятся к спортивному инвентарю, и соответственно, вообще не попадают под проверки ведомств.

Бессараб обратилась с данным вопросом к Министру спорта РФ:

«Сегодня очень популярны батутные центры, они есть почти в каждом городе России, зачастую составляют парки детских развлечений. Деятельность по ОКВЭД продавцы таких услуг регистрируют, как прокат спортивного оборудования. Это полностью освобождает их от ответственности за соблюдение техники безопасности посетителями таких аттракционов. «Арендаторы» - наши дети и все посетители батутных центров, как правило, подписывают договоры аренды спортивного оборудования и сами несут ответственность за безопасность, - пояснила о проблеме депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб. – В Краснодарском крае, силами активистов ОНФ, был проведен мониторинг безопасности аттракционов. Мы убедились, что такие аттракционы, как батуты, выпадают из зоны контроля ведомств под предлогом, что это спортивный инвентарь, сдаваемый в аренду. Между тем, в средствах массовой информации достаточно сообщений о несчастных случаях, в том числе с детьми и, нередко, с трагическими последствиями. Как Вы считаете, нужно ли дополнительное законодательное регулирование для усиления контроля за соблюдением технических регламентов, национальных стандартов качества работы аттракционов и обеспечения безопасности продавцами услуг?».

Министр спорта Павел Колобков поддержал инициативу парламентариев и подчеркнул, что необходимо определить и возможно, сертифицировать эти отдельные массовые спортивные аттракционы.

Напомним, ранее парламентарии данной рабочей группы А.Л.Шхагошев, С.В.Бессараб и М. Хасанов подготовили законопроект о лицензировании экстремальных видов спорта, который был поддержан руководством Минспорта и сейчас находится на рассмотрении у Правительства.