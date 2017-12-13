Специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» выполнили работы по врезке без снижения подачи воды

5 декабря бригада аварийно-восстановительных работ ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» под руководством мастера Геннадия Чайковского выполнила врезку под давлением в действующий магистральный водовод МВ-2 диаметром 1200 мм дополнительного присоединения АО «Троицкий йодный завод».

Стоит отметить, вода по двум магистральным водоводам подается в города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья под высоким давлением до 20 атмосфер. Поэтому потребителей заранее предупредили о возможном временном снижении подачи воды в Новороссийске и Геленджике до 70%, так как планировалось временно прекратить водоснабжение по магистрали, где будут проходить работы. Однако четко спланированные действия специалистов «Троицкого группового водопровода» позволили во время плановых работ не снижать подачу воды. Заранее были выполнены земляные и сварочные работы, наполнены водой резервуары на насосных станциях третьего и четвертого подъемов до максимальных отметок. Во время врезки было снижено давление в магистральном водоводе МВ-2.

«Выполнение врезки под давлением присоединения в магистральный водовод – это сложный технологический процесс. Одновременно были задействованы несколько служб предприятия. Благодаря опыту и профессионализму специалистов работы были выполнены качественно, оперативно, а главное без неудобств для потребителей», - отметил Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод».