«Краснодар Водоканал» готов к зиме

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») получил паспорт готовности к работе в зимних условиях 2017-2018 гг.

В соответствии с постановлением администрации г. Краснодара «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период на 2017-2018 гг.», краснодарский водоканал провел ряд мероприятий по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения города в условиях понижения температуры.

«Предприятие на сегодняшний день полностью готово к работе в зимних условиях, - отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - Все мероприятия по подготовке были направлены на то, чтобы обеспечить в период низких температур высокоэффективную работу всех объектов, систем, оборудования и сооружений».

В 2017 году выполнен большой объем работ по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения. Произведен ремонт 2500 кв. метров кровли, отремонтировано 11000 погонных метров теплотрасс с теплоизоляцией, проведена ревизия и ремонт свыше 13000 единиц запорной арматуры, проверено и испытано 119 трансформаторных подстанций и 170 километров кабельных линий. К работе готовы свыше 1200 километров сетей водопровода и порядка 1000 километров сетей канализации. Проведена очистка и промывка 118 резервуаров чистой воды общим объемом свыше 150 000 кубометров.

На всех объектах водоканала проверены системы отопления тепловых узлов, проведены гидравлические испытания и опрессовка. Завершены работы по подготовке автомобильной техники и сооружений к работе в зимних условиях. Организован и осуществляется производственный контроль за соблюдением правил промышленной и пожарной безопасности, а также требований охраны труда. Отремонтировано и заменено около 2000 пожарных гидрантов. Сформированы дежурные аварийно-ремонтные бригады на случай возникновения нештатных ситуаций. Аварийный запас материально-технических ресурсов укомплектован на 100 %.