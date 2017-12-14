Житель Кубани купил лотерейный билет на почте и выиграл два миллиона рублей

По итогам 263-го тиража «Жилищной лотереи», розыгрыш которого состоялся 10 декабря 2017 года, удача улыбнулась молодому жителю станицы Копанской Ейского района. 2 октября он приобрел лотерейный билет в местном отделении Почты России и стал обладателем выигрыша в 2 млн рублей.

Примечательно, что в этот день почти вся семья победителя заходила в почтовое отделение за лотереями, но счастливый билет достался младшему члену семьи – молодому парню. «Весь наш коллектив очень рад за удачливого клиента, – говорит начальник отделения почтовой связи 353675 Приазовского почтамта Наталья Новогординская. – Не зря лотерейные билеты пользуются особой популярностью у посетителей почты. Выигрыши, причем довольно часто, случались у нас и раньше, но такой крупный – впервые».

По лотерейным билетам, купленным в отделениях Почты России, за 1 полугодие 2017 года выплачено более 7,5 млн выигрышей на общую сумму около 1 млрд рублей. По данным статистики продажа государственных лотерей в почтовых отделениях в 1 полугодии увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%. Напомним, 5 ноября 2017 года жительница Воронежской области сорвала крупнейший джекпот в истории России — 506 млн рублей. Она также приобрела билет на почте.

Сегодня приобрести билеты государственных лотерей можно в почтовых отделениях на всей территории Краснодарского края.