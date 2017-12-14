Новый сезон – новые возможности

Крупнейший горный курорт Сочи «Роза Хутор» откроет сезон катания 15 декабря. Толщина снежного покрова на высоте 2320 метров над уровнем моря сейчас составляет около двух метров. Предстоящий сезон на «Роза Хутор» будет богат на новинки.

- Мы открываем 28-ую канатную дорогу, добавляем восемь километров трасс, зона катания в этом сезоне составит 102 километра, - сообщили на курорте «Роза Хутор».

В новом сезоне на курорте в два раза увеличится зона вечернего катания. Теперь прокатиться под звездным небом будет увлекательно не только начинающим горнолыжникам, но и тем, кто готов к спускам посложнее. Помимо зеленых – самых легких трасс, гостям будут доступны синяя и красная. Вечернее катание будет открыто ежедневно с 19.00 до 23.00 при благоприятных погодных условиях. Для продвинутых лыжников и сноубордистов на курорте будут созданы два сноупарка. Основной расположится на высоте в 1600 метров над уровнем моря. Вслед за ним будет подготовлен уникальный парк, созданный в лесной зоне из натуральных природных материалов – камней, бревен, веток, которые будут превращены в трамплины, волрайды, радуги и спаймы. Помимо знакомых фигур в нем появится стол для трамплинов, площадка для прыжков в пухляк, новые элементы, которые будут постоянно меняться.

- В предстоящем зимнем сезоне на курорте «Роза Хутор» в Сочи начнет работу всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для людей с диагнозом ДЦП и другими заболеваниями «Лыжи Мечты». Занятия горнолыжным спортом проходят по специально разработанной методике для людей с разными диагнозами и разной степенью тяжести, - рассказали представители курорта.

В этом сезоне на «Роза Хутор» будет работать девять официальных прокатов зимнего спортивного инвентаря. Для лыжников и сноубордистов приготовлено более 3500 комплектов ведущих фирм-производителей. Появится возможность многодневной аренды, например, при аренде на четверо суток комплект оборудования обойдется в 945 рублей за день.

- Новинкой предстоящего сезона станет и появление нового отеля Green Flow Hotel с уникальной концепцией Well-Being. Баланс и гармония – два слова, наилучшим образом описывающие, что такое well-being. В отеле есть все условия для активного и релаксирующего отдыха. Здесь можно сменить привычный ритм жизни и зарядиться новой энергии. Отель находится на высоте 1100 метров над уровнем моря и рассчитан на 154 номера, - отметили на курорте «Роза Хутор».

Одно из воплощений концепции - просторный SPA с термальной зоной и открытым, подогреваемым бассейном, расположенным прямо на крутом склоне с великолепным видом на хребет Псеашхо.

Ирина СИЗОВА