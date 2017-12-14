117 тысяч отдыхающих посетили Горячий Ключ с начала года

Промежуточные итоги 2017 года показали, что число россиян, выбирающих местом отдыха старейший бальнеологический курорт Кубани, неуклонно растет.

По сравнению с 2016 годом прирост отдыхающих составил порядка 20%. Заполняемость в санаториях, гостиницах и базах отдыха в летний период составила 96 %. Впрочем, с наступлением холодов эта цифра снизилась незначительно, ведь Горячий Ключ – круглогодичный курорт.

В этом году город предложил гостям специальные оздоровительные туры со скидками в рамках краевой программы «Южная здравница». Она действует с 1 октября 2017 года до 1 мая 2018 года. В этот период жители и гости Кубани могут получить услуги по оздоровлению и лечению со скидками от 5 до 50% в предприятиях-лидерах санаторно-курортной индустрии края. От Горячего Ключа в программу вошли три санатория: «Изумрудный», «Звездный» и «Русь».

По данным здравниц, порядка 20% звонков и обращений от потенциальных клиентов поступают именно по данной программе. Она включает как короткие оздоровительные туры до семи дней, так и пакетные туры, рассчитанные на 21 день лечения. В короткие туры входит комплекс процедур для укрепления здоровья, повышения физического тонуса. В путевку на 21 день включено большее количество лечебных процедур, до семи в день, в зависимости от вида заболевания.

Еще одно маркетинговое предложение Министерства курортов было также поддержано Горячим Ключом. Это программа «Отдых с видом на горы», призванная обеспечить круглогодичную заполняемость объектов загородного отдыха. Ресторанно-гостиничный комплекс «Холодный ручей» в рамках этой программы предложил пакет услуг для 2-3 дневного пребывания туристов. Помимо стандартного проживания и питания туда включены экскурсии и активный отдых.