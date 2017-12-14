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Реновация жилья по московскому образцу может пройти в Сочи

Четверг, 14 декабря 2017 00:07
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Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень допускает возможность расширения географии программы реновации жилья в том случае, если подобный опыт в Москве будет удачным.
«Мы предложим губернаторам регионов обратить на это внимание. Но вернуться к вопросу можно будет примерно через два года. И реализация этой программы будет возможна только в тех городах, где потенциально высокая стоимость земли и перспектива развития ныне действующих территорий. К примеру, это могут быть Екатеринбург и Сочи», — рассказал Мень в интервью «Известиям».

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