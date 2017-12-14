Госдума вводит ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка

Госдума единогласно приняла в среду в первом чтении президентский законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.

Проектом устанавливается право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет. Такая возможность появится у российских граждан, постоянно проживающих на территории страны, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи — он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Инициативой также предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет — они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

Выплата пособий начнется с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета, она будет касаться около 340 тыс. человек ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, в 2020 году — 11,1 тыс. рублей.

Таким образом, расходы федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка составят в 2018 году более 21 млрд рублей, в 2019 году — более 55 млрд рублей, в 2020 году — 68 млрд рублей.

Реализация положений законопроекта, касающихся ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, потребует выделения из федерального бюджета в 2018 году более 24 млрд рублей, в 2019 году — более 63 млрд рублей, в 2020 году — более 78 млрд рублей.

Для оформления пособий родителям детей необходимо будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.