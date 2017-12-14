Власти Крыма посоветовали послу США подучить историю

Послу США в России Джону Хантсману следует подучить историю и географию, прежде чем делать заявления о принадлежности Крыма. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

«Прежде чем отправляться в другую страну, послу неплохо было бы выучить не только географию, но и историю. Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — цитирует Полонского «РИА Новости».

Он отметил, что высказывания Хантсмана демонстрируют откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с полуостровом.

13 декабря американский посол заявил, что Крым является украинской территорией. При этом он сообщил, что «критическим фактором» в установлении хороших отношений между Москвой и Вашингтоном является восстановление территориальной целостности Украины.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская сторона намерена поднять вопрос Крыма на переговорах с властями РФ.

«Мы вернемся к теме Крыма. Я знаю, что президент [РФ Владимир] Путин ясно дал понять, что этот вопрос обсуждаться не будет. Но в какой-то момент это произойдет», — сказал Тиллерсон.

РФ неоднократно заявляла о легитимности присоединения Крыма и отмечала, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря подчеркнул, что крымская тема не подлежит обсуждению.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к России.