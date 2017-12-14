Сергей Пономарев стал главой Динского района

13 декабря во время заседания Совета депутатов Динского района выбрали нового главу.
Им стал Сергей Пономарев. За него свои голоса отдали большинство парламентариев — 20 из 24. Пономарев с 28 октября исполнял обязанности главы района.
Новоизбранный глава, обращаясь к депутатам, поблагодарил их за оказанное доверие и сказал, что готов решать задачи, ранее поставленные губернатором региона Вениамином Кондратьевым.
Сессия по вступлению в должность избранного главы муниципального образования Динской район запланирована на 15 декабря.
Сергей Пономарев стал главой Динского районаЧетверг, 14 декабря 2017 00:12
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13 декабря во время заседания Совета депутатов Динского района выбрали нового главу.
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