Самовольно занятый участок освобожден

Под контролем судебных приставов Анапского городского отдела были исполнены требования исполнительного документа: освободить самовольно занятый несколькими частными предпринимателями земельный участок по улице Промышленной города-курорта путем демонтажа некапитальных торговых павильонов.
Судебным приставом был реализован полный комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа, выданного Арбитражным судом Краснодарского края. Окончательным аргументом, побудившим должников к исполнению решения суда, стало привлечение владельцев самостроя к административной ответственности, предусмотренной ст.17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).
Спустя несколько дней должники самостоятельно исполнили решение суда, произведя демонтаж торговых павильонов, освободив самовольно занятый участок земли.