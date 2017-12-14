Найди то, не знаю что

Осуществляя исполнительные действия по взысканию крупной задолженности в пользу местного жителя, работники Новокубанского районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю обнаружили имущество должника, на которое немедленно был наложен арест.

В Новокубанском районном отделе УФССП было возбуждено ИП о взыскании суммы долга в пользу физического лица, в связи с чем судебный пристав-исполнитель направил запрос о наличии имущества в регистрирующие органы. Согласно ответу, полученному из ГИБДД, никаких транспортных средств за должником не значилось.

Однако, благодаря выходу сотрудника РОСП по месту жительства должника, был обнаружен КамАЗ, недавно им приобретенный по договору купли-продажи.

В ходе проведения исполнительных действий данное транспортное средство было арестовано. В настоящий момент у неплательщика есть простой выбор: оплатить долг добровольно, или лишиться грузового автомобиля.