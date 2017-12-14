В Горячем Ключе пройдет благотворительная акция «Елки желаний»

Каждый сможет порадовать ребенка подарком, сняв открытку с елки желаний с 15 декабря до 24 декабря.

Уже седьмой год подряд в канун Нового года на Кубань прилетают «снегирьки». Волшебных птичек можно встретить на ветках лесных красавиц, установленных в торговых центрах края. В Горячем Ключе такая елка наряжена в ТЦ «Пятая Авеню».

Акция направлена на оказание помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, состоящих на ведомственном учете в органах социальной защиты населения, и воспитанникам социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. На Кубани детей данных категорий зарегистрировано около 10 тысяч человек.

Маленькие пациенты краевой детской больницы, которые в Новый год будут находиться на лечении вдали от дома, уже написали свои заветные желания на открытках-снегирьках. Почувствовать себя настоящим Дедом Морозом может каждый. Для этого нужно снять с елки открытку-желание и купить подарок, который будет передан в семьи вместе с волонтерами.

Также во время акции будет осуществляться сбор пожертвований в боксы фонда «Край Добра» в помощь больным детям Краснодарского края. В Горячем Ключе акция «Елки желаний» стартует 15 декабря с 10.00 в торговом центре «Пятая Авеню». Также акция пройдет в рамках общегородского праздника в Парке им.30-летия Победы 24 декабря.