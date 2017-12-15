В Сочи бывший директор предприятия признан виновным в неуплате налогов

Собранные следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ООО «Горная инженерно-строительная компания». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что с 2009 года по 2013 год мужчина состоял в должности директора указанной организации, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. По версии следствия, в период своей деятельности он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2010 года, 2,3,4 кварталы 2011 года и 3,4 кварталы 2012 года, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 53,7 миллиона рублей, что составило особо крупный размер. В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск, заявленный прокурором, о принудительном взыскании денежных средств и компенсации ущерба при поступлении на счета мужчины и предприятия денег. Приговор в законную силу не вступил.