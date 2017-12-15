В Краснодарском крае разыскивается без вести пропавшая в Республике Калмыкия несовершеннолетняя

Следователями следственного отдела по городу Элиста следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия проводится проверка по факту безвестного исчезновения уроженки города Элиста Республики Калмыкия Буваевой Ангелины Викторовны, 23.02.2003 года рождения.

В ходе проверки установлено, что 14 ноября 2017 года примерно в 19 часов Буваева вышла из школы, расположенной по улице В.И. Ленина в городе Элиста Республики Калмыкия, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы пропавшей на момент исчезновения: славянской внешности, на вид 17-19 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы длинные черного цвета, на левой щеке небольшая родинка.

Была одета в джинсы голубого цвета, кеды белого цвета, куртку черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (847 22) 3-56-97, 8-905-400-55-66 или 02.