Незаконный оборо алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины и его 59-летней сожительницы. Они обвиняются в перевозке и хранении в целях сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ).

Установлено, что 54-летний мужчина является индивидуальным предпринимателем, имеет в своем распоряжении автобус и осуществляет междугородние перевозки. По версии следствия, он с целью извлечения прибыли от реализации спиртосодержащей продукции вступил в преступный сговор с 59-летней сожительницей. В мае 2017 года они приобрели алкогольную продукцию, которую хранили на территории домовладения и в нежилом помещении в хуторе Новоукраинском, а затем сбывали местным жителям. В связи с тем, что в территориальный следственный отдел СКР по краю поступила информация о том, что алкогольная продукция является контрафактной, следователем был произведен осмотр указанных помещений, в ходе которого было обнаружено и изъято 24 стеклянных бутылок объемом 0,5 литров с этикетками коньяка «Лезгинка». После этого было произведено исследование спиртосодержащей жидкости, которое показало содержание в ней токсичных примесей, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.