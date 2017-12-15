Образ современной России

Горный курорт Сочи «Роза Хутор» стал одним из образов современной России. Его фотографии вошли в экспозицию выставки «Россия. Территория настоящего». Ведущие фоторепортеры международного информационного агентства «Россия сегодня», победители и лауреаты крупнейших фотоконкурсов представили собирательный образ страны на выставке в музее современной истории России в Москве.

- Мы видим здесь страну, которая заряжает своей энергией, нам удалось в этих фотографиях выделить тот живой компонент, за счет которого эмоционально страна развивается, это с одной стороны, а с другой стороны нам удалось показать своеобразие нашей страны. Мы будем оставаться на планете общностью под названием Россия до тех пор, пока мы будем сохранять своеобразие, - рассказал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Среди образов выставки – яркий сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор» и водный серфинг Камчатки, изысканный Новосибирский театр оперы и балета и солнечный снежный кайтинг в Новосибирской области, мощный Новолипецкий металлургический комбинат и уникальные природные продукты «Углече поле», красота Крыма и мужество морских офицеров Мурманска.

Ирина СИЗОВА