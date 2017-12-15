Российские авторские общества существенно увеличили выплаты правообладателям

Ведущие российские общества по коллективному управлению правами – Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – представили официальные отчеты о своей деятельности за 2016 год. Итоги 2016 года свидетельствуют о значительном росте показателей по сборам, распределению и выплатам вознаграждения по сравнению с результатами 2015 года.

По сравнению с 2015 годом выплаты правообладателям со стороны РСП выросли на 38,4%, ВОИС увеличила выплаты на 34%. Такого роста удалось достичь за счет проводившейся в течение всего года оптимизации работы организаций, модернизации структуры, а также внедрения современных цифровых инструментов.

«В 2016 году выплаты вознаграждения правообладателям ВОИС составили 1 млрд 193,9 млн рублей, что на 34% выше показателей 2015 года. По сравнению с 2009 годом выплаты выросли в 8,5 раз», – заявил Андрей Кричевский, генеральный директор ВОИС и РСП.

Андрей Кричевский отметил, что организации ежегодно ведут большую работу по совершенствованию механизмов своей деятельности, повышая прозрачность и эффективность. И, в первую очередь, этого удаётся добиваться за счёт своевременного внедрения новых технологий. Сегодня большинство операционных процессов уже автоматизировано, что позволяет свести к минимуму влияние человеческого фактора и возникновение связанных с ним ошибок. Так, в 2016 году по заказу авторских обществ, в том числе ВОИС, по всей России был внедрен музыкальный плеер FONMIX с целью обеспечения максимальной автоматизации и прозрачности процесса распределения вознаграждения.

Общие сборы вознаграждения ВОИС в 2016 году составили 1 млрд 130,2 млн рублей. Показатель 2015 года (1 млрд 49,2 млн рублей) превышен более чем на 7%. Значительную долю этих сборов (82,5%) составили вознаграждения за публичное исполнение произведений ‒ 932,9 млн рублей. 16,9% поступлений обеспечили сборы за сообщение фонограмм в эфир и по кабелю (ТРК) — 191,1 млн рублей. Также ВОИС получила 6,3 млн рублей от зарубежных ОКУПов.

На выплату вознаграждения в 2016 году было направлено 1 млрд 193,9 млн рублей, что на 34% превышает показатели 2015 года (786,7 млн рублей). При этом исполнители фонограмм получили 533,9 млн рублей, а изготовители – 659,9 млн рублей.

ВОИС заключила с правообладателями 4 724 договора, из них 3 718 договоров с физическими лицами и 1 006 договоров – с юридическими лицами. Общее количество договоров с пользователями, действующих на конец отчетного периода, составило 21 397. Это почти в 6 раз превышает показатель 2009 года (3801 договор).

В 2016 году ВОИС вела активную международную деятельность и осуществляла внебюджетное финансирование национальной культуры, делая отчисления в специальные фонды, созданные с согласия и в интересах правообладателей. В 2016 году эти отчисления составили 56,2 млн рублей.

Показатели по сборам, распределению и выплатам вознаграждения РСП за 2016 год также значительно превысили итоги 2015 года.

«За отчетный период РСП собрал 2 млрд 680,7 млн рублей вознаграждения. Это на 23 % выше показателей 2015 года, когда было собрано 2 млрд 184 млн рублей», – отметил Андрей Кричевский, генеральный директор ВОИС и РСП.

Выплаты правообладателям в 2016 году составили 2 млрд 81,9 млн рублей, что на 38,4% больше, чем в 2015 году.

На конец отчетного периода РСП в общей сложности заключил с правообладателями 4 252 договора, из них 3 673 договора с физическими лицами и 579 договоров — с юридическими лицами. С плательщиками вознаграждения на конец отчетного периода были заключены 106 договоров.

В специальные фонды, созданные с согласия и в интересах правообладателей, РСП направил 536,1 млн рублей от общей суммы собранного вознаграждения.

Как отметил генеральный директор ВОИС и РСП Андрей Кричевский, достичь стабильного роста сборов и выплат удается за счет системной модернизации и непрерывного процесса поиска новых путей развития для национальной сферы интеллектуальной собственности в целом.

«Авторские общества все большее внимание уделяют внедрению современных технологий в операционные процессы. Мы являемся во многом и инициаторами создания новых технологических решений для отрасли, таких как, например, b2b-плеер для фонового легального вещания FONMIX, – отметил Кричевский. – Сегодня мы сосредоточены не только на прозрачности и эффективности деятельности Обществ, но и на повышении экономической привлекательности и жизнеспособности отрасли в целом, содействии ее становлению в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики. Так, в 2017 году ВОИС и РСП выступили одними из учредителей Ассоциации IPCHAIN, которая разработала уникальный проект децентрализованного распределённого реестра IPChain. Это первый системообразующий проект для национальной сферы интеллектуальной собственности».

В 2017 году с целью формирования современной основы для принципиально новой системы вовлечения продуктов интеллектуальной собственности в экономический оборот Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС) – учредили Ассоциацию «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (IPCHAIN).

Основная цель Ассоциации – формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Пресс-служба Всероссийской организации

интеллектуальной собственности