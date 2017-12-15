В Краснодаре на благоустройство города направят три миллиарда рублей

Доходы местного бюджета на следующий год составят около 23,1 миллиардов рублей, из них собственные доходы бюджета — 14 миллиардов, субсидии из краевого бюджета — 8 миллиардов.

Расходы в 2018 году должны составить 23,5 миллиарда рублей. На социальную сферу будет направлено 64% от заявленной суммы, на образование планируется потратить 11 миллиардов, на культуру — 0,9 миллиардов, на здравоохранение — 0,8, на соцполитику — 1,1, а на физическую культуру и спорт — 0,4.

— Также в городе будут продолжать поэтапное повышение зарплат работникам бюджетной сферы и доведение средней оплаты труда до суммы в соответствии с «майскими» указами, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в бюджете 2018 года запланированы средства на благоустройство города, развитие дорог, а также инвестиции в объекты инфраструктуры. На эти цели выделили около 3,2 миллиардов рублей.