В Сочи построят математическую школу и IT-технопарк‍

Власти Краснодарского края выделят участки рядом с образовательным центром "Сириус" в Олимпийском парке Сочи для строительства математической школы-интерната и IT-кластера. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в Парке науки и искусства образовательного центра "Сириус" в первом квартале 2018 года откроются три новые лаборатории - информационных технологий, генетики и когнитивных исследований в области образования. Рядом будет создан технопарк, который станет площадкой для внедрения и изготовления прототипов.

"По поручению президента РФ администрацией Краснодарского края будет выделен участок площадью 9 га, который находится в краевой государственной собственности и расположен в границах Олимпийского парка. Здесь планируется построить школу с математическим уклоном, а также интернат для проживания одаренных детей, которые будут в ней учиться", - приводят слова Кондратьева в пресс-службе региональной администрации.

По словам губернатора, на участке площадью 30 га, расположенном также в Олимпийском парке Сочи и находящемся в федеральной собственности, "по поручению президента будет создан IT-промышленный парк с современнейшими лабораториями и производственными корпусами".