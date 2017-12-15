В Темрюкском районе планируют построить ветроэлектростанцию

В следующем году планируют начать строительство ветропарка на побережье Краснодарского края. Планируется, что эко-проект появится в Темрюкском районе. На его возведение уйдёт около четырёх лет и будет потрачено восемь млрд рублей. Согласно плану, уже в 2022 году новый объект сможет выдавать 90 МВТ энергии. За строительство взялись GESTAMP EOLICA и ЗАО «Ветрогенерирующая компания».

«Инвестиционные проекты в области альтернативной энергетики являются одним из наших приоритетов. В нашем регионе есть все условия для их реализации – не только с точки зрения развития бизнеса, но и отличное для такого производства энергии географическое положение. Краснодарский край имеет все шансы стать лидером ветрогенерации России», - уверены в администрации региона.