На один незаконный объект меньше

Судебные приставы Лазаревского районного отдела г. Сочи добились исполнения требований документа о сносе самовольно возведенного четырехэтажного строения. Этому предшествовала длительная работа с должником, упорно отказывающимся провести работы по сносу.

Приставы неоднократно вручали гражданину требования об исполнении решения суда. Кроме этого, в отношении него составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Впрочем, все штрафы должник оплати добровольно. Но никаких действий, направленных на снос самостроя, произведено не было.

В итоге взыскатель осуществил снос незаконной четырехэтажки за свой счет. Работы по демонтажу проходили под контролем судебных приставов-исполнителей Лазаревского районного отдела г. Сочи. А в будущем взыскатель планирует в судебном порядке взыскать с должника средства, потраченные на снос незаконного строения.