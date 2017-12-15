Опрос ОНФ показал, что школьники не удовлетворены качеством своих знаний и возможностями трудоустройства

Каждый третий школьник в стране считает, что ему не хватает глубоких знаний по предметам для того, чтобы стать успешным после окончания школы. Ребята также отмечают недостаток полезных для будущей специальности предметов, понимания, чем хотелось бы заниматься в будущем, а также времени на занятия любимым делом. Такие результаты показал мониторинг, проведенный экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в преддверии «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее». Участие в опросе приняли более 1000 учащихся из 81 региона в возрасте от 13 до 18 лет.

Мониторинг показал, что почти 32% школьников считают, что им не хватает глубоких знаний по предметам. Больше половины опрошенных пожаловались на отсутствие времени на занятия любимым делом. Почти 29% респондентов признались, что им недостает понимания, чем хотелось бы заниматься в будущем. На отсутствие полезных для выбранной специальности предметов указали 28% опрошенных; встреч и бесед с успешными, интересными людьми, которые организовывала бы школа, — 26%; занятий в интересных кружках, секциях, клубах — почти 20%; денег для посещения дополнительных занятий — 21%. 17% подростков не удовлетворены отношением педагогов к учащимся, 14% хотели бы большего внимания учителей к тому, как проходят уроки. Почти 12% школьников указали на недостаток кружков и секций в школе. И только 12% сообщили, что не чувствуют, что им чего-то не хватает.

О том, что в школе проводятся специальные тесты на выявление интересов, способностей и личных качеств, сообщил каждый второй учащийся. Презентации вузов, техникумов посещали 26% опрошенных, лекции о профессиях — около 18%, экскурсии на предприятиях — более 14%, игры, тренинги на самоопределение — почти 13%, встречи с работниками предприятий, — более 8%. О наличии профильных классов сообщили более 18% учащихся. Вместе с тем каждый пятый ребенок отметил, что школа никак не помогает определиться с будущей профессией.

«Результаты нашего мониторинга говорят о том, что пока не произошло системных сдвигов в обновлении содержания школьного образования с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на практическое применение полученных знаний, умений и навыков, как того требует поручение президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Не все школы пока отвечают запросам школьников на социализацию и включение в общественную деятельность. Школа может и должна на практике поддержать детей в выборе и подготовке к будущей профессии, позитивной социализации. Это поможет ребятам самореализоваться и построить успешную карьеру, исходя из собственных возможностей и устремлений», — отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Актуальные вопросы отечественного образования станут одними из ключевых тем предстоящего «Форума Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря. На мероприятии будет работать тематическая площадка «Образование будущего: новая школа». В дискуссиях примут участие эксперты, активисты, представители медицинских учреждений органов власти и др.

Краснодарские активисты, в рамках подготовки к «Форуму Действий» провели в краснодарском педагогическом колледже тематическую проектную сессию по формированию предложений от студентов для их включения в федеральную программу "Десятилетие детства".