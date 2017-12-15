Для надежной работы «Троицкого группового водопровода»

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоснабжения ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» были выполнены строительно-монтажные работы по врезке тройника с поворотно-дисковым затвором в действующий магистральный водовод МВ-2 диаметром 1000 мм на ПК-0 от насосной станции третьего подъема НС-3. Работы проводились 12 и 13 декабря 2017 года силами строительной компании ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис».

«Врезка тройника предусмотрена проектом строительства нового магистрального водовода МВ-3. С его помощью действующая магистраль МВ-2 соединяется по перемычке с новым построенным трубопроводом», - пояснил Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

Работы производились в несколько этапов. Вначале работники РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» выполнили остановку магистрального водовода МВ-2, затем бригада аварийно-восстановительных работ под руководством старшего мастера Андрея Брынского произвела оперативные переключения запорной арматуры для вывода в ремонт участка магистрали и сброса воды. Далее строителями был демонтирован участок существующего водовода МВ-2, выполнена подгонка и врезка тройника с поворотно-дисковым затвором. Поворотный затвор на магистральном водоводе – важнейший элемент системы водоснабжения, который позволяет регулировать расход воды в трубопроводе или совсем прекращать в нем движение воды для выключения на ремонт отдельных участков магистрали.

Перед специалистами стояла непростая задача – выполнить монтаж оборудования в сжатые сроки, чтобы жители не оставались без воды.

«Для осуществления этих работ пришлось снизить подачу воды в Новороссийск и Геленджик, а также отключить водоснабжение в поселок Саук-Дере и станицу Нижнебаканскую. Отключение планировалось и в станице Неберджаевской, но благодаря возможности переключения станицы на магистральный водовод МВ-1, который оставался в работе, жители не испытали неудобств с отсутствием водоснабжения. Также удалось минимизировать неудобства и жителей Черноморских городов. Вместо запланированных 70% снижения подачи воды, снизили лишь на 55%», - сообщил Виктор Жданов, старший диспетчер аварийно-диспетчерской службы РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

По завершению монтажных работ специалисты «Троицкого группового водопровода» выполнили работы по промывке и дезинфекции нового участка магистрального водовода МВ-2, а также оперативные переключения по включению участка магистрали в работу.