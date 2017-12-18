Подведены итоги восьмого фотоконкурса имени Дмитрия Морозова

Церемония награждения призеров состоялась 16.12.2017 г. в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. Там же до 21.12.2017 г. продлится выставка работ финалистов конкурса.

Призовые места присуждены:

- в номинации «Красота женщины»: Виктору Лагашёву (Новороссийск), Сергею Хитрову, (Краснодар) и Александру Соболеву, (Ялта);

- в номинации «Типаж (портрет)»: Дмитрию Фисенко (Краснодар), Дмитрию Киричаю, (Луганск) и Анастасии Агнаевой, (Санкт-Петербург);

- в номинации «Жанровая фотография: Владимиру Дядькову (Лабинск), Саиде Евтых (Майкоп) и Ольге Самородовой (Тамбов);

- в номинации «Проект»: Олегу Константинову (Майкоп), Алевтине Пивоваровой (Краснодар), Павлу Титовичу (Белгород), Ольге Довгопол (Киев) и Марине Свиридовой (Пермь).

В этом году жюри решило гран-при не присуждать, а вместо этого увеличить до пяти количество призеров в номинации «Проект». После такого решения генеральный партнер конкурса сам выбрал того финалиста, работы которого ему более всего понравились, и вручил ему хрустальный приз, который обычно вручается в качестве гран-при. Обладателем этого приза стал Олег Константинов (Майкоп). Ему же был присужден специальный приз ГТРК «Кубань» памяти Вячеслава Высланко - сюжет о победителе на телеканалах «Россия» и «Культура».

Остальным призерам были вручены сертификаты на приобретение фототехники и работу в фотостудиях, право на выставку своих работ в крупнейшем музее юга России и т.д.

Дипломы за высокие результаты в творчестве были вручены:

Абреговой Аиде (Майкоп), Андреевой Тамаре (Стерлитамак), Белугину Павлу (Ярославль), Борозенцевой Светлане (Краснодар), Верещагину Евгению (Москва), Володько Марине (Краснодар), Денисовой Светлане (Майкоп), Жуковой Ольге (Кропоткин), Костюковой Ульяне (Краснодар), Малькову Антонау (Санкт-Петербург), Морозовой Дарье (Краснодар), Порошиной Анне (Тамбов), Семенову Арсению (Санкт-Петербург), Степаненко Александру (Мурманск), Стрижову Игорю (Краснодар), Устиновичу Андрею (Феодосия), и Фрунзе Антону (Краснодар).

Приз зрительских симпатий по итогам интернет голосования достался Елене Тришиной (Кущевская).

В этом году участники конкурса прислали около двух тысячи работ из 45-и регионов России, а также из-за рубежа. В финал попали работы авторов из 22 регионов России и из Украины, но более половины финалистов – жители Краснодарского края и Адыгеи. По мнению жюри, уровень работ финалистов конкурса достаточно высок и соответствует уровню европейских конкурсов. Более того, в конкурсе участвовало много работ, отмеченных ранее призами международных конкурсов.

После церемонии награждения призеров был проведен мастер класс председателя жюри В.Е. Хмеля с разбором работ финалистов конкурса.

Конкурс посвящен памяти трагически погибшего фотохудожника Дмитрия Морозова. Его имя традиционно ассоциируется с мастерством, нестандартным подходом и богатством изобразительных средств в фотографии.

Фотоконкурс, впервые организованный в 2010 году, стал ежегодным, приобрел широкую популярность среди профессионалов и любителей фотографии и стал заметным событием в культурной жизни края. О популярности конкурса говорит тот факт, что количество просмотров сайта конкурса за семь лет превысило 2 500 000.

В состав жюри вошли заслуженные деятели культуры и искусства, ведущие фотографы и художники региона: Юрий Евгеньевич Архангельский, Валерий Маратович Блохин, Григорий Григорьевич Гиберт, Игорь Александрович Климов, Игорь Леонидович Михайленко, Игорь Викторович Улько, Юрий Петрович Ходзицкий. Возглавляет жюри Виктор Евгеньевич Хмель.

Генеральный партнер конкурса: Благотворительный фонд имени Андрея Андреева.

Организаторы Конкурса:

Министерство культуры Краснодарского края;

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств;

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына,

интернет-портал «Руфокс»;

издательство «Традиция»;

Морозов Сергей Гавриилович.

Партнеры конкурса:

Телерадиокомпании: ГТРК «Кубань», «НТК», МТРК «Краснодар»;

Радиостанции: «Вести ФМ», «Первое радио», «Радио России»;

Интернет-порталы: Yugopolis.ru, Geometria.ru, Raskachaem.ru, Yuga.ru;

Газеты: «Кубанские новости», «Краснодарские известия»;

Журналы: «Небо Кубани», «Искусство потребления», «Собака»;

Учреждения культуры: Краснодарский художественный музей им. Коваленко, КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова;

РА «Зеркало», консалтинговая группа «Династия PR», «РМЦ-Креатив», творческая лаборатория «НесТАНдАРТ», «PR&M Group», РИА «Окей пресс»;

Фотостудии: «Фотостудия № 1» и «BlackLight»;

Типографии: «Бест принт», «Касп Плюс».

Контакты для СМИ: Сергей Гавриилович Морозов, тел. + 7 (918) 413-09-52, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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