Дорожные знаки разрешили вешать на зданиях и заборах

На зданиях и ограждениях разрешили устанавливать дорожные знаки. Это предусмотрено новым предварительным национальным стандартом. Речь идет только о парковочных знаках. Эксперименты уже проводились в отдельных городах, в том числе в Москве. Дорожные знаки переезжали на фасады с узких улиц, где опоры на тротуарах мешали пешеходам.

Предварительный национальный стандарт, который будет действовать до 1 ноября 2020 года, разрешил регионам размещать часть дорожных знаков на ограждениях и стенах зданий.

Речь идет о семи парковочных знаках в новых вариантах исполнения (со стрелками, уточняющими зону действия).

Четыре из них — «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» или «по четным…». Предварительный стандарт разрешает наносить на эти знаки стрелки, указывающие зону действия ограничения. Именно в таком исполнении их можно вешать на стены зданий и ограждения.

Также нововведение касается трех знаков направления размещения парковки (как платной, так и бесплатной) — новый стандарт тоже дополнил их стрелками для удобства водителей.

Разработчики уверены, что установка знаков непосредственно на стенах зданий или заборах поможет уменьшить количество «визуального мусора» на улицах городов.

— В некоторых местах просто невозможно поставить опору под знак, а крепление таблички на стену помогает сделать ее заметнее для водителя, — пояснил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» (разработчик стандарта) Александр Шумский.

Профессор Московского архитектурного института Сергей Ткаченко отметил, что дорожные знаки нельзя устанавливать на фасадах зданий, представляющих историческую или культурную ценность. В остальном он поддержал их «переезд».

— Если это приведет к уменьшению количества знаков на улицах, это прекрасно. К новому местоположению быстро все привыкнут, — считает эксперт.

Ранее дорожные знаки на фасады в качестве эксперимента вешали в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.

В столице такой пилотный проект запустили еще в 2015 году. Тогда транспортные власти сообщали, что для эксперимента выбрали улицы с узкими тротуарами, где столбы со знаками мешают пешеходам.

В Росстандарте напомнили, что предварительный национальный стандарт дает возможность ускоренного внедрения результатов научно-исследовательских работ и проверки требований на практике (процедура принятия ГОСТа длится дольше). На основе информации, накопленной по результатам применения ПНСТ, проводят последующую разработку национального стандарта России.