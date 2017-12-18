США подготовят закрытый список россиян, с которыми европейские союзники не должны контактировать

Новый пакет антироссийских санкций, который будет принят США в феврале, дополнят закрытым списком граждан России. Речь не идет о персональных ограничениях, однако документ станет сигналом для европейских партнеров Вашингтона о том, что с лицами из этого списка не стоит иметь дел.

Об этом рассказали «Известиям» три источника в Вашингтоне, знакомые с процессом подготовки санкционного пакета. В Совете Федерации «Известиям» заявили, что на любые недружественные меры со стороны Вашингтона Москва будет готова дать зеркальный ответ.

В первые недели февраля США объявят об очередном пакете санкций против России, которые, как анонсировалось, будут по своим масштабам заметно превосходить все предыдущие. Речь идет о дополнении к федеральному закону 3364 «О противодействии противникам США посредством закона о санкциях» (CAATSA), принятому конгрессом и одобренному 2 августа президентом Дональдом Трампом.

При этом, по словам трех информированных источников «Известий» в Вашингтоне, кроме официальной части документа разрабатывается закрытый список, который будет весьма обширным.

— Этот список будет включать несколько сотен фамилий граждан России. Санкции против них не будут вводиться. Но этот документ станет сигналом европейцам, что с этими людьми вести дела нежелательно, — пояснил один из собеседников.

По его словам, в закрытый список могут попасть российские бизнесмены, общественные деятели и граждане РФ, имеющие госнаграды.

Список будет распространяться только среди союзников и партнеров США в Европе. Сейчас идет разработка этого перечня, и профильные ведомства — а это конгресс, минфин и Госдепартамент — присылают рекомендации и свои варианты. Собеседник отметил, что наиболее обширный перечень составили американские законодатели.

К работе над открытой частью нового пакета ограничений Вашингтон привлек исследовательские центры. Об этом «Известиям» рассказал старший научный сотрудник The Atlantic Council (центр составлял рекомендации по санкциям для Белого дома) Андерс Ослунд. Он подчеркнул, что именно этой организации поручена аналитическая работа по подготовке санкций. К слову, с 2014 года председателем института является посол США в России Джон Хантсман.

— В открытом разделе документа будут указаны меры против российских бизнесменов, в список будут включены госбанки и энергетические предприятия. Главным органом, определяющим санкции, является министерство финансов, однако в этом процессе принимают участие и другие ведомства, — рассказал Андерс Ослунд.

Россия, со своей стороны, уже начала подготовку возможных ответных мер на действия США, сообщил «Известиям» председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. По его словам, о планах Вашингтона Москве известно.

— Мы будем действовать в режиме зеркальной дипломатии. Все недружественные действия США будут встречены точно такими же мерами со стороны России, — сказал сенатор.

Впервые антироссийские санкции были введены со стороны США и ЕС в 2014 году после возвращения Крыма в РФ. Позднее они были расширены несколько раз. В августе 2017-го Дональд Трамп подписал закон о введении новых рестрикций в отношении России. Москва традиционно зеркально отвечала на любые ограничения со стороны Запада.