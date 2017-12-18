На Кубани начальником Минюста стал Александр Радченко

Он занимал пост министра юстиции Республики Адыгея с мая 1995 года.

— Радченко имеет классный чин действительного государственного советника юстиции России 2 класса. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С назначением на должность от имени главы края его поздравил вице-губернатор Алексей Копайгородский. Он пожелал новому руководителю плодотворной работы на благо Кубани и отметил необходимость сотрудничества между региональным минюстом и краевыми органами власти.

Экс-начальника краевого Управления Министерства юстиции Ирину Ковалеву перевели на аналогичную должность в Республику Адыгея. Напомним, что краснодарский Минюст она возглавляла 8 лет.