В России началась президентская кампания 2018 года

На подготовку и проведение выборов президента 2018 года из госбюджета будет выделено 14,807 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

По ее словам, 18 декабря, в день официального старта избирательной гонки, ЦИК утвердит план предстоящей кампании.

Также с этого момента партии начнут проводить съезды для утверждения своих кандидатов.

Свое желание баллотироваться на высший пост изъявили 23 человека. Среди них депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.

В ночь на понедельник Российская газета опубликовала постановление Совета федерации о старте избирательной кампании 2018 года.