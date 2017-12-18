До конца года на курортах Сочи опробуют систему единых ски-пассов

Этой зимой принять гостей в Сочи готовы больше 2 тыс. отелей и гостиниц, более 140 из них – высокогорные. Под общим названием «Красная Поляна» действуют три курорта – «Горки Город», «Роза Хутор» и Горно-туристический центр (ГТЦ) ПАО «Газпром» с общим номерным фондом более 6 тыс. номеров, где одновременно могут разместиться более 15 тыс. человек. – В новогодние праздники 2018 года, по нашим прогнозам, курорты горного Сочи примут около 360 тыс. гостей. Загрузка гостиниц, отелей и других средств размещения составит 90–100%, – рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. Катать с ветерком любителей крутых спусков будут 60 канатных дорог – для них подготовлено 120 трасс общей протяжённостью 153 километра! Причём некоторые из них – с искусственным оснежением и освещением, так что на лыжах и сноубордах можно кататься и ночью. Многие горнолыжники любят именно это время суток – за мерцающий снег, морозный воздух и огромные звёзды российского Черноморья, до которых, кажется, можно достать рукой.