Делегация из Краснодарского края принимает участие в работе итогового «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее»

В Москве, прямо сейчас начинает свою работу итоговый «Форум Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который продлится два дня. В нем примут участие более 4 тыс. человек. Это активисты и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты.

В ходе первого дня дискуссии пройдут на шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ». Во второй половине дня будет осуществляться обсуждение путей развития России в формате мозговых штурмов: каждый участник площадки сможет озвучить свою идею и высказать мнение относительно тех или иных инициатив.

Во второй день на основе результатов мозговых штурмов будут сформулированы соответствующие предложения, которые станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ.

Каждая площадка оборудована тач-панелями, с помощью которых на больших экранах будет демонстрироваться контент, представляющий собой визуализацию всей деятельности Народного фронта за время существования Движения, достижения всех рабочих групп и проектов ОНФ, а также результаты взаимодействия с экспертами на различных площадках форума.

«Форум ОНФ «Россия устремленная в будущее» - самый масштабный и значимый в истории Народного фронта. В ближайшие два дня мы проведем активную работу, здесь будут обсуждаться реальные проблемы страны и предлагаться пути их решения. Мы хотим заглянуть в будущее и понять, как к нему прийти. Для этого мы создали все условия, задействовали современные технологии и форматы работы. Повестку форума помогают формировать простые люди, которые рассказывают активистам ОНФ о ситуации на своих территориях. Это форум, по итогам которого принимаются конкретные решения. Главное – не молчать, озвучивать свои самые смелые идеи, и кто знает, может быть именно они определят образ России будущего», - заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ