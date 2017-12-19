Преподаватели, родители и студенты Курганинского аграрно-технологического техникума выражают искреннюю признательность и благодарность руководству АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева и лично ее генеральному директору Евгению Николаевичу Хворостине за неравнодушие и значимый вклад в дело развития коневодства и конного спорта на Кубани. Также выражаем благодарность депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексею Николаевичу Ткачеву за содействие в безвозмездной передаче маточного поголовья и спортивных лошадей нашему учебному заведению, что будет способствовать укреплению казачьих традиций, профессиональному росту студентов и позволит более активно пропагандировать и развивать конный спорт.

На Кубани коневодство всегда имело особое значение, так как лошадь для казака была символом воинского ремесла и незаменимым помощником на селе.

Сегодня с Вашей помощью будет значительна укреплена материальная база по разведению спортивного поголовья лошадей, на которых уже через несколько лет будут показывать свои спортивные результаты наши кубанские спортсмены.

В последние годы в крае уделяется большое внимание конному спорту. Сегодня в спортивных учреждениях различных форм собственности занимаются более 1000 мальчишек и девчонок, что способствует патриотическому воспитанию, закаляет и воспитывает характер.

Только в этом году кубанские спортсмены завоевали 53 медали различного достоинства на соревнованиях всероссийского и международного уровней.

Впервые за долгое время спортсменка из города Краснодара Капаций Виктория вошла в состав юношеской сборной команды России по троеборью 2017 и 2018 годов.

В нашем техникуме, в одном из немногих на всей территории России, ведется целенаправленная работа по подготовке высококвалифицированных

дипломированных специалистов по конному спорту по профессии «Тренер – наездник лошадей».

С 2009 года техникум подготовил 117 квалифицированных специалистов по данной профессии. Все выпускники трудоустроены по специальности в различных регионах России.

Ваша поддержка послужит дальнейшему прогрессивному развитию конного спорта на Кубани.

Преподаватели: Першина И.В., Шепель А.В., Питчук С.И.

Студенты техникума: Вакуленко А., Краюхина К., Чередник А.

Родители студентов: Артемьева О.А., Хитько Ю.П., Дергачев Е.Ф.