По подозрению в даче взятки судебному приставу-исполнителю возбудили уголовное дело

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК РФ).

По версии следствия, 12 ноября 2017 года мужчина прибыл в служебный кабинет судебного пристава-исполнителя с просьбой оказать содействие в виде неисполнения решения суда города Краснодара об административном выдворении его родственника за пределы Российской Федерации, на что получил отказ. Кроме того, о поступившем противоправном предложении сотрудник УФССП сообщил в территориальный следственный отдел СКР. Между тем, на следующий день мужчина вновь прибыл к судебному приставу-исполнителю и передал взятку в размере 100 тысяч рублей, после чего действия взяткодателя были пресечены.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.