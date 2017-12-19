Банк России и минобрнауки Кубани вместе будут повышать уровень финансовой грамотности населения

Соглашение о сотрудничестве между Южным ГУ Банка России и министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края подписано 18 декабря.

Документ предусматривает внедрение финансовой грамотности в программы образовательных учреждений всех уровней – от детских садов и школ до высших учебных заведений. В дальнейших планах – совместные мероприятия по повышению популярности образовательных программ по финансовому просвещению и поддержке общественных и частных инициатив по их развитию, а также мероприятия по выявлению одаренных и талантливых детей и молодежи в этой области.

«Для Банка России вопрос финансового просвещения – один из приоритетных, поскольку от его уровня во многом зависит благосостояние россиян. Ведь знание базовых финансовых понятий, своих прав и обязанностей, умение строить долгосрочные планы, формировать собственные сбережения, инвестировать средства, знать и правильно оценивать риски, и, в конечном счете, принимать ответственность за собственное будущее – все это компоненты финансовой грамотности», – прокомментировал и.о. начальника Южного ГУ Банка России Валентин Тюменцев.

Уже сейчас у школ есть возможность включить модули по основам финансовой грамотности в рамках курса обязательных предметов – обществознание и экономика – или в рамках предмета по выбору учащихся, благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве в области повышения уровня финансовой грамотности населения между Банком России и Министерством образования и науки Российской Федерации.

Специально для школьников старших классов Банком России был разработан учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности» (авторы – А. Чумаченко, В. Горяев), в настоящее время успешно используемый в учебных заведениях страны.

При участии специалистов Банка России в Академии повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования при Министерстве образования и науки России запущена программа подготовки тьюторов (методистов) и переподготовки учителей по финансовой грамотности.

Пресс-служба Южного ГУ Банка России