Будет и на нашей улице рыба

Четверг, как известно - рыбный день. 15 декабря в полной мере подтвердило эту народную примету. Во-первых, на пресс-конференцию Владимира Путина под видом журналиста проник руководитель Мурманского рыбокомбината – и задвинул там очень аргументированную речь в поддержку отечественной рыбной отрасли. Фактически, рассказал, что надо делать, чтобы замороженная рыба в магазине стоила не 300, а 80 рублей.

А во-вторых, стронулось с места решение конкретной и очень ощутимой проблемы рыбоводов. 5 декабря Комитет Госдумы по природным ресурсам одобрил поправки в закон об аквакультуре, которые в своем докладе Президенту упоминал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В чем суть проблемы? Федеральный закон об аквакультуре вступил в силу в 2014 году, и тогда же было принято постановление правительства от 5 мая 2014 г. № 450. Сразу после этого у лососевых рыбоводных заводов Сахалинской и Астраханской областей начались серьезные трудности. Из-за пробелов в законодательстве они не смогли получить в пользование рыбопромысловые участки к моменту принятия правительственного постановления, и теперь должны были выкупать их на аукционах. В результате заводы могли лишиться акваторий, куда много лет выпускали молодь.

Поправки в закон гласят, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, работавшие на основании договора на искусственное воспроизводство рыбы, смогут получить рыбоводный участок без торгов. Как уже было сказано, профильный комитет их одобрил, теперь у законопроекта впереди первое чтение в Госдуме.

«Это очень полезное, но точечное, можно сказать, локальное решение, - комментирует ситуацию Борис Титов. – Своей очереди дожидаются другие решения, которые складываются в единую «Стратегию роста» отечественной промышленности. У нас большой потенциал, и высвободить его порой можно, как видим, всего лишь отказавшись от неудачных нормативных актов».

«Это решение своевременное, но почему сразу законодатели не услышали предложения от бизнеса этой отрасли, опять нужно споткнуться, затем исправлять ошибки. Предприниматели понесли серьезные многочисленные потери, пока приняли справедливое решение.

Так вот, в " Стратегии Роста" , которую сегодня предлагает для экономики страны и социальной защищенности людей Борис Титов - лидер партии "РОСТА"- есть конкретные решения» - отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае – Игорь Якимчик.