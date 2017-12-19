Проезд по трассе М4 «Дон» из Ростовской области в сторону Краснодара стал платным

Проезд водители платят один раз на пункте пропуска. Стоимость проезда составляет от 50 до 200 руб. наличными и от 40 до 160 руб. при оплате картой-транспондером, рассказали «Югополису» в пресс-службе ГК «Автодор».

Проезд по трассе в сторону Краснодара для легковых автомобилей обойдется в 50 рублей с 07.00 до 24.00 и 30 рублей с 00.00 до 07.00. Для микроавтобусов — 75 и 45 рублей соответственно, для компактных грузовиков — 100 и 60 рублей, для большегрузов — 200 и 120 рублей.

Движение осуществляется по четырем полосам движения шириной 3,75 м, ширина разделительной полосы — 2,61 м. Скорость движения по участку составит 120 км/час.

Для жителей, чьи населенные пункты примыкают к этому участку, установлена отдельная оплата проезда в размере 50 копеек для легковых автомобилей в одну сторону.