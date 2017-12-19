Банки предоставят силовикам биометрические данные россиян

Биометрическая система — часть процесса удаленной идентификации россиян, которая позволит им получать финансовые и другие услуги онлайн. Система должна работать так: клиент проходит первичную идентификацию — в банке, с паспортом. Банк отправляет его данные в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг), снимает на видео его лицо и записывает голос.

Эти данные и будут храниться в биометрической системе, а клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка — ему нужно будет только ввести логин и пароль учетной записи на портале госуслуг, затем — код из эсэмэски и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с системой.

Оператор биометрической системы будет предоставлять МВД и ФСБ сведения из системы, сказано в законопроекте о биометрической системе и удаленной идентификации граждан, который Госдума приняла во втором чтении в пятницу. Порядок этого взаимодействия будет определять правительство.

Закон о персональных данных разрешает МВД собирать и обрабатывать биометрические персональные данные без согласия того, чьи эти данные, — для задач, возложенных именно на МВД, указывает управляющий партнер консалтингового агентства «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников.

«В случаях с банками это не совсем правильно, — продолжает он, — обработка этих данных МВД не соответствует цели, заявленной при их сборе: для получения банковских услуг без явки в банк. Это не соответствует закону, он запрещает обрабатывать персональные данные с целями, не указанными при их сборе».

«У правоохранителей не будет сплошного доступа к этой системе, данные будут предоставлять по запросу. Доступ будет только на основании полномочий, которые определены законом для силовых структур», — объясняет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта и председатель совета ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков.