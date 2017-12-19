ОНФ вручит губернатору Кубани веник, как символ самого «чистого» региона

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» в ходе итогового «Форума Действий» подвели итоги работы региональных властей по устранению незаконных свалок, использовав для этого данные ресурса «Интерактивная карта свалок». Также они приняли решение вручить метлы и веники руководителям самых «чистых» и «грязных» регионов. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, работа ОНФ по борьбе с несанкционированными свалками охватила все 85 российских регионов.

«Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на выявление экологических проблем, связанных с несанкционированным складированием отходов. Это, в первую очередь, стихийные мусорные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов, которые своей деятельностью нарушают действующее законодательство. Всего за год на ресурс «Интерактивная карта свалок», действующий в рамках нашего проекта, потупило около 16 тыс. обращений от граждан. На данный момент 6667 несанкционированных свалок ликвидированы», – отметил Гутенев.

На итоговом «Форуме Действий» эксперты ОНФ решили отметить лучшие и худшие регионы по эффективности борьбы с несанкционированными свалками.

«Первым десяти главам лучших регионов (Томская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Новосибирская, Тульская области, Республика Татарстан, Ростовская, Московская, Рязанская, Кировская области) мы по почте отправим экологически чистые банные веники, чтобы они, проделав непростую работу по наведению чистоты в своем регионе, могли перевести дух и попариться в бане на новогодних праздниках. На сегодняшний день на «Интерактивной карте свалок» в Краснодарском крае отмечено 193 обращения, 105 свалок ликвидировано силами актива ОНФ и коммунальных служб муниципалитетов (г. Краснодар, г. Анапа, г. Новороссийск, г. Туапсе, г. Новокубанск, станица Ленинградская, Крымский район, пос. Артюшенко Темрюкского района).

Последним десяти (Магаданская, Владимирская области, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская, Самарская области, Приморский край, Курская область, Забайкальский край, Пензенская область, Республика Бурятия) – мы направим метлы, которые должны стать для глав регионов сигналом, что им пора приступить к работе по проведению генеральной уборки в своем регионе и более оперативно реагировать на обращения жителей. Мы надеемся, что главы регионов отнесутся к нашим подаркам со всей серьезностью, сделают для себя соответствующие выводы», – резюмировал Гутенев.

На «Форуме Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее» подвели итоги 2017 г., который был объявлен президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным Годом экологии.