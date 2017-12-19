Краснодарскому водоканалу исполнилось 123 года

Краснодарский водоканал отметил 123 года со дня образования. Главной задачей предприятия все это время является обеспечение высокого качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения и водоотведения.



Современный краснодарский водоканал – это более 1200 километров водопроводных и порядка 1000 километров канализационных сетей, а также свыше 1700 человек профессионального коллектива, обеспечивающего бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения.



За годы работы предприятия реализовано множество крупных проектов, среди которых переход на электролизные установки и отказ от применения хлора в обеззараживании воды; строительство двух станций обезжелезивания; реконструкция главного канализационного коллектора по уникальной технологии, примененной впервые в стране; реконструкция канализационно-насосной станции «Шнековая-2», обеспечивающей транспортировку стоков более ста тысяч абонентов города; бурение и восстановление артезианских скважин и многое другое.



«Важность и ответственность работы предприятия нельзя переоценить, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - Вот уже больше века водоканал обеспечивает столицу Кубани питьевой водой из артезианских источников. История водоканала - это постоянное движение вперед: от первых водопроводов до мощных систем водоснабжения и водоотведения, современных технологий очистки воды и стоков. Трудиться на благо жителей Краснодара – это большая честь для всех нас. Нам предстоит еще много сделать, и ежедневная работа коллектива предприятия направлена исключительно на улучшение качества жизни краснодарцев».



Справочная информация:



Краснодарский водоканал - одно из старейших предприятий Кубанской столицы. В 1894 году по трубам в дворовые колонки и богатые особняки Екатеринодара потекла вода реки Кубань. В 1909 году началось бурение скважин и уже с 15 июня 1910 года горожане стали получать артезианскую воду, для обеззараживания которой был применен серебряный фильтр.



В настоящее время ООО «Краснодар Водоканал» - это мощный индустриальный комплекс по производству питьевой воды и отведению сточных вод с развитой инфраструктурой. Водозабор осуществляется из артезианских источников краснодарского месторождения.



Предприятие неоднократно занимало призовые места на Всероссийском конкурсе Министерства регионального развития России на звание лучшего в отрасли, а также дважды получало наивысшую оценку Правительства - Диплом конкурса I степени.